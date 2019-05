Der angehobene Donaupegel und eine starke Strömung erschwerte es den Rettungskräften am Freitagmorgen, nach möglichen Überlebenden zu suchen. Bei dem Bootsunglück in Budapest am Mittwoch sind nach Angaben der Behörden mindestens sieben Menschen gestorben, weitere sieben konnten lebend geborgen werden. Die Aussicht, die Vermissten lebend zu finden, wurde von den ungarischen Behörden als gering eingeschätzt. Das mit Touristen besetzte Boot war am Abend mit einem Kreuzfahrtschiff zusammengestoßen und daraufhin gekentert. Nach Angaben der Polizei waren 33 Touristen aus Südkorea und zwei Besatzungsmitglieder an Bord. Einem Medienbericht zufolge soll das Kreuzfahrtschiff parallel zum Boot gefahren sein, bis es unter der Brücke zur Kollision kam. Nach Angaben der Polizei sei das kleine Schiff binnen sieben Sekunden im kalten Wasser versunken. Laut einem Medienbericht wurde der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes nach einer Vernehmung festgenommen.