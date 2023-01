STORY: Dieses Schiff lockt Leseratten an: Die „Logos Hope“, ein schwimmendes Bücherschiff, hat derzeit in Port Said an der Mittelmeerküste Ägyptens festgemacht. Bis zum 23. Januar können nun Leselustige und Buchliebhaber an Bord durch einen riesigen Bücherbestand stöbern. Besuchern wird eine Auswahl von etwa 5.000 verschiedenen Titeln aus Wissenschaft, Sport, Kunst, Medizin und Romanen sowohl in arabischer als auch in englischer Sprache angeboten. Betrieben wird das Schiff von GBA Ships, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Deutschland. Ziel ist es, in den angesteuerten Häfen Wissen, Hilfe und Hoffnung zu vermitteln. Seit 1970 fahren die Schiffe nach Angaben der Organisation mit diesem Auftrag um die Welt. Bei Stops in mehr als 150 Ländern sind seitdem 49 Millionen Besucher an Bord gewesen. Auf der „Logos Hope“ sorgen mehr als 300 Freiwillige aus 60 Ländern für den Betrieb des Schiffes und die Buchgeschäfte, sagte Kapitän James Berry. Nach dem Stop in Ägypten soll der schwimmende Bücherladen weiter nach Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate fahren.

Mehr