STORY: Konzertpremiere am Donnerstag in London nach dem Comeback von ABBA. Allerdings sollte es ein etwas anderer Abend werden, als man es von der Band, die sich vor rund 40 Jahren getrennt hatte, gewöhnt gewesen war. In einer eigens gebauten Arena übernahmen Avatare den Bühnenauftritt der mittlerweile über 70-jährigen Musiker. Auf die Frage, ob es nach dem jüngsten Album "Voyage" noch weitere Werke von ABBA geben werden, lautete die Antwort der Musiker so: ANDERSSON: "Ich denke, wir haben genug getan. Fünfeinhalb Jahre haben wir an dem Album gearbeitet. Wir sind alle über 70. Ich glaube nicht, dass wir noch eins machen werden." JOURNALIST: “Also, es kommt nichts mehr?" ANDERSSON: "Ich glaube nicht. Und würde sagen, definitiv nein. Sag niemals nie, aber es ist ein 'Nein'." FALTSKOG: "Falls wir ein zweites Leben haben." ULVAEUS: "Die Avatare werden für uns weiterleben." Dank der sogenannten Motion-Capture-Technologie wurden digitale Versionen der Bandmitglieder aus der Glanzzeit in den 70er Jahren geschaffen. Ein Videoclip vermittelt einen Eindruck davon, was die Zuschauer bei dem Konzert erwartet. Und die Begeisterung der Fans nach dem Auftritt in London war groß: "Es war absolut fantastisch. Ich habe sie 1979 gesehen. Es hat mich direkt dorthin zurückversetzt. Es war, als würde man sie in Echt sehen. Ein Genuss für Ohren, Augen und Füße. Einfach Non-Stop-Unterhaltung." "Es war brillant und sehr realistisch." "Als sie auf die Bühne kamen, brach ich in Tränen aus. Ich dachte: 'Ich habe so lange darauf gewartet, sie zu sehen'. Es war sehr emotional." “Es war brillant. Es war unglaublich. Ganz besonders. Ich kann kaum glauben, was ich gesehen habe.” ABBA arbeitete für das Projekt mit einem 850-köpfigen Team einer Firma zusammen, die von "Star Wars"-Schöpfer George Lucas aufgebaut wurde. Die echten Bandmitglieder von ABBA blieben während der Show im Publikum. Kamen am Ende jedoch auf die Bühne. Die Konzerte starten offiziell am 27. Mai und sind Teil des erfolgreichen Comebacks der Band.

