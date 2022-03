STORY: Die Nachrichten und Bilder aus der Heimat Kiew laufen auch hier durchgehend. Jetzt sind sie aber erst einmal in Sicherheit, Olga, ihre Schwester Lilia und die 79-jährige Mutter Lidia. Eine Münchner Anwaltskanzlei hat den drei Frauen eines ihrer Büros als Wohnung zur Verfügung gestellt. Die Bürokopierer stehen noch in der Ecke, aber es fühlt sich schon ein bisschen wie Zuhause an. OLGA KUZMINOVA, geflüchtete: "We were lucky that we found this place. People organized everything for us. This was an empty space. They put all these things for us to feel comfortable. We were between crying from happiness and at the same time we are always worrying about what is going on in the Ukraine. Because we want to go back to our home." Nach der Flucht vor dem Krieg waren die drei Ukrainerinnen zunächst bei Margarete Alarmowski und ihre 8-jährige Tochter Lara untergekommen – privat, im Wohnzimmer. Jetzt dürfen sie bis auf Weiteres in den Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei bleiben. MARGARETE ARLAMOWSKI, private Helferin: "Die Hoffnung ist, dass es tatsächlich mehr Räumlichkeiten wie diese gibt. Wenn es denn möglich wäre – jetzt meine naive Idee – viele sind gerade im Homeoffice, die Büros stehen leer und viele Büros sind schon mit Bad und Küche ausgestattet, dass man da übergangsweise Wohnraum schafft. Die Hoffnung ist ja, dass es nicht für immer ist oder sondern jetzt erstmal bis der Krieg zu Ende ist." Lilias Ehemann ist noch in Kiew, täglich haben sie Kontakt. Olga hat sich bereits nach Jobs in Deutschland umgesehen. Aber sie alle hoffen, dass sie bald wieder in ihr Zuhause – die Ukraine -zurückkehren können.

