Tausende Menschen sind in Bulgarien vor dem Parlament auf die Straße gegangen, um den Rücktritt von Ministerpräsident Bojko Borissow zu fordern. Einige verlangten auf Plakaten und in Sprechchören sogar seine Verhaftung und sagten, so lange verweilen zu wollen, bis Borissow von seinem Amt zurücktrete. Der 61-Jährige war bis Anfang der Woche beim EU-Sondergipfel in Brüssel anwesend. Am Dienstag mussten er und seine Mitte-Rechts-Regierung sich einem Misstrauensvotum im Parlament stellen, das von der Opposition wegen Korruptionsvorwürfen ausgerufen worden war. 124, und damit eine knappe Mehrheit von 240 Abgeordneten, stimmten für sein Verbleiben im Amt. Das sorgte für Unmut bei den Demonstrierenden: "Es geht um Moral. Denn die Politiker in Bulgarien, die, die in der Nationalversammlung sitzen, haben keine Moral." "Was die heutige Abstimmung betrifft, sie ging aus wie erwartet. Die Dinge dort werden gut kalkuliert, es sind Unternehmen beteiligt, Pläne, Berechnungen. Alles andere interessiert diese Leute nicht. Deshalb werden wir bis zum Ende hier bleiben, bis zu unserem Sieg." Borissow hatte gesagt, er erwäge eine Erneuerung seiner Regierung. Während der Coronavirus-Pandemie müsse sie laut ihm aber erst mal so bestehen bleiben. Bulgarien ist das ärmste aller EU-Länder. Kritiker betrachten mit Sorge den milliardenschweren EU-Haushalt, der Bulgarien in den nächsten sechs Jahren zugutekommen soll. Sie befürchten, die Gelder könnten niemals beim Volk ankommen.