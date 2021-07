In Bulgarien finden am Sonntag zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten Parlamentswahlen statt. Nach der Wahl im April war eine Regierungsbildung in dem zersplitterten Parlament gescheitert. "So wie es aussieht, wird es so schnell nicht besser werden. Es gibt Korruption, ich habe wirklich keine Worte, um meine Unzufriedenheit auszudrücken, denn wenn ich sehe, wie die Leute im Ausland leben ... wir sind weit, weit davon entfernt." "Ich hoffe, dass das neue Parlament eine Regierung bilden wird, damit sie die Renten erhöhen, sie haben ja schon dafür gestimmt und es sollte in Kraft treten." "Ich erwarte, dass die bulgarischen Rentner eine gerechte Rente bekommen, dass sie ein normales Leben führen können." Jüngsten Umfragen zufolge liegen die konservative Partei GERB des langjährigen Ministerpräsidenten Bojko Borrisow und die Anti-Establishment Partei ITN des Fernsehmoderators Slawi Trifonow mit jeweils etwas mehr als 20 Prozent Kopf an Kopf. Nach Meinung von Analysten ist es unwahrscheinlich, dass Borissow Verbündete für eine Koalition finden kann. Aber auch die ITN könnte Schwierigkeiten haben, eine Regierung zu bilden. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr.

