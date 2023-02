STORY: Grausamer Fund am Freitag in Bulgarien. Nach Angaben des Innenministeriums wurden in einem Lastwagen 18 Leichen von Migranten aus Afghanistan entdeckt. Das Gebiet rund um den Fundort wurde abgesperrt. Zahlreiche Krankenwagen und Sicherheitskräfte waren vor Ort. Laut dem Innenministerium wurde in dem Lastwagen, der in der Nähe von Sofia gefunden wurde, Holz transportiert. Der Chef der bulgarischen Ermittlungsbehörde sagte, dass die Migranten in Abteilen des Laderaums versteckt gewesen seien und dort erstickten. Unter den Todesopfern war auch ein Kind. Die Polizei nahm unterdessen vier Personen fest, von denen eine bereits wegen Menschenhandels verurteilt worden war. Bulgarien liegt auf der Route, über die viele Migranten aus dem Nahen Osten und Afghanistan versuchen, in die EU zu gelangen.

