STORY: Kreuz und quer mit dem Nahverkehr durch Deutschland fahren, für 49 Euro im Monat. Ab 1. Mai soll das möglich sein. Das sogenannte Deutschlandticket ist als Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer gedacht. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP sprach am Mittwoch von einer "Riesenreform". "Wir überwinden damit komplexe Tarifstrukturen, wir führen die Digitalisierung im ÖPNV flächendeckend in Deutschland ein. Der ÖPNV wird digital und kann damit künftig auch transparenter und präziser geplant werden. Wir schaffen den Einstieg in intermodale Mobilität. Insbesondere im ländlichen Raum profitieren die Menschen vom Deutschland-Ticket." Laut Kabinettsbeschluss will der Bund die Finanzierung für das Deutschlandticket bis 2025 sicherstellen, mit 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Die gleiche Summe soll von den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Der Gesetzentwurf macht jedoch deutlich, dass es in kommenden Jahren nicht beim Preis von 49 Euro bleiben muss. So ist von "einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abo" die Rede. Eine Zustimmung der EU-Kommission zum Deutschlandticket steht noch aus.

