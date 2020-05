BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT. O-TON OLAF SCHOLZ (SPD), VIZEKANZLER UND BUNDESFINANZMINISTER "Die Bundesregierung hat heute ein umfangreiches Unterstützungs Paket für die Lufthansa auf den Weg gebracht. Insgesamt geht es um neun Milliarden Euro, die der Fluggesellschaft und ihren 135 000 Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden, damit die durch die schwierige Zeit kommt, in der wir uns jetzt alle befinden. Das ist insgesamt eine sehr, sehr gute Lösung, weil sie den Anforderungen des Unternehmens und der Beschäftigten genauso Rechnung trägt wie den Bedürfnissen des Staates und der Steuerzahler. Es handelt sich bei der Lufthansa um ein gesundes, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen, das allerdings jetzt durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie unverschuldet in schwere Mitleidenschaft gezogen worden ist. Wenn der Staat so viel Steuergeld aufbringt zur Stützung eines Unternehmens, hat er die Pflicht, alles zu tun, damit das Investment am Ende nicht zulasten der Staatskasse ausgeht. Wir haben deshalb dafür gesorgt, dass wir immer eine erforderliche Sperrminorität haben können, dass auch zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt werden können der Fluggesellschaft. Und natürlich geht es auch um all die Fragen, die wichtig sind für den Umweltschutz, für die Weiterentwicklung der Flugzeugflotte und um Fragen von Steuerzahlungen und Steuergerechtigkeit. Das Engagement, das wir hier vorbereiten, ist eines auf Zeit, wenn das Unternehmen wieder flott ist, dann wird der Staat seine Anteile veräußern. Und das hoffe ich jedenfalls nicht nur als Bundesminister der Finanzen - auch mit einem kleinen Gewinn, der uns in die Lage versetzt, die vielen, vielen Anforderungen, die wir jetzt erfüllen müssen, nicht nur bei diesem Unternehmen, mitzufinanzieren."