STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) NANCY FAESER (SPD), BUNDESINNENMINISTERIN AM DIENSTAG IN BERLIN: "Wir haben wenige Monate nach Kriegsbeginn zwei Milliarden Euro an Unterstützung des Bundes bereitgestellt. Und ich bin sicher, dass es Anfang November eine gute Vereinbarung für die weitere Finanzierung der Flüchtlingskosten zwischen dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten geben wird. Wir haben zudem Plätze für mehr als 64.000 Menschen in Bundesimmobilien bereitgestellt, haben dort auch noch Kapazitäten übrig und haben heute zusätzlich ganz konkret 56 weitere Bundesimmobilien angeboten für die Unterbringung vor Ort. Wir haben heute weiterhin konkret verabredet, dass wir eine gemeinsame digitale Plattform von Bund, Ländern und Kommunen starten. Dort werden sich die Fachleute austauschen über Verbesserungen bei der Unterbringung von Geflüchteten, zum Beispiel durch die schnellere Bereitstellung von weiteren Bundesimmobilien und durch die verstärkte Nutzung privater Wohnungsangebote."

