HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Ulrike Demmer, Vize-Regierungssprecherin: "Also ich kann Ihnen tatsächlich sagen, die Ministerpräsidentenkonferenz, die geplant war für Montag, wird am Montag nicht stattfinden. Es wird in der kommenden Woche gar keine Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden. Deutschland befindet sich mitten in der dritten Welle. Und deshalb haben sich Bund und Länder in Absprache mit den Bundestagsfraktionen darauf geeinigt, dass Infektionsschutzgesetz zu ergänzen um nun bundeseinheitlich zu regeln, welche Beschränkungen zu ergreifen sind, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis über 100 liegt. Also Ziel ist es hier, bundeseinheitlich Regeln zu schaffen. Diese Regelung wird in engstem Einvernehmen mit den Ländern und den Koalitionsfraktionen getroffen und greift damit auch auf Beschlüsse der MPK mit der Bundeskanzlerin zurück. Die Gesetzesänderung soll in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden und die Bundesregierung wird die Kabinettssitzung auf Dienstag vorziehen aus diesem Grund."

