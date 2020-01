Die Beratungen im Berliner Kanzleramt dauerten mehr als sechs Stunden, am Ende gab es eine Einigung. Bundesregierung und Länder haben sich auf einen Zeitplan für die Abschaltung der Braunkohle-Kraftwerke in Deutschland verständigt. Man wolle dieses Konzept mit den Betreibern der Anlagen vertraglich festlegen, teilten die Bundesregierung sowie die Länder Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg in einem in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Papier mit. Neben den Ministerpräsidenten der Kohleländer waren auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Umweltministerin Svenja Schulze und Finanzminister Olaf Scholz bei den Verhandlungen dabei. Entschädigungshöhen und die genauen Abschaltdaten der Kraftwerke wurden zunächst nicht mitgeteilt. Allerdings hatten Betreiber und Regierung bereits am Tag zuvor darüber verhandelt, ohne Ergebnisse öffentlich zu machen. Noch einmal klar gestellt wird in der Vereinbarung, dass die Länder Hilfen für den Strukturwandel in Höhe von 40 Milliarden Euro erhalten. Dies soll bis Mai in einer Bund-Länder-Vereinbarung festgeschrieben werden. Man habe vereinbart, dass der Hambacher Forst in Nordhrein-Westfalen erhalten bleibe und der Tagebau dort nicht erweitert werde, hieß es. Garzweiler hingegen werde für den Kohleabbau genutzt. Der Bund will ferner für die Sozialpläne betroffener Kumpel bis 2043 ein sogenanntes Anpassungsgeld zahlen. Die Kohlekommission der Regierung hatte vor einem Jahr bereits Leitplanken gesetzt, die nun umgesetzt werden sollen. Spätestens 2038 soll das letzte Kraftwerk vom Netz sein.