HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Es bleibt wichtig, dass wir Tempo haben und halten in der Impfkampagne. Dafür ist auch der Impfstoff von Johnson und Johnson wichtig. Er hat nämlich einen qualitativen Unterschied zu den Impfstoffen, die wir bereits haben. Er muss nur einmalig verabreicht werden, um die volle Wirkung zu entfalten. Nun ist es so, dass wir eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission haben, auch für diesen Impfstoff. Ähnlich wie bei Astra Seneca, weil es sehr selten, aber dann doch eben ernsthaft Nebenwirkungen gibt, nämlich auch hier die sogenannten Hirnvenenthrombosen. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende Mai alle über 60-Jährigen in Deutschland, Ende Mai, Anfang Juni, die geimpft werden wollen, auch werden haben impfen können. Nun ist es aber so, dass die größten Mengen und Lieferungen von Johnson und Johnson wir für Juni, Juli erwarten. Nämlich über 10 Millionen Dosen. Und deswegen haben wir miteinander gesprochen, auch in dieser Phase der Pandemie, in Kenntnis der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und in Kenntnis der ernstzunehmenden, aber doch sehr seltenen Nebenwirkungen, die auftreten können, dass wir für den Impfstoff von Johnson Johnson wie bei AstraZeneca die Priorisierung aufheben. Das macht die Corona-Impfverordnung auch möglich, im Sinne einer zügigen Verimpfung dieses Impfstoffes die Priorisierung also aufheben und damit allen die Möglichkeit geben, mit diesem Impfstoff geimpft zu werden. Nach ärztlicher Aufklärung und individueller Entscheidung. Also genauso wie wir es bei AstraZeneca machen, werden wir es auch bei Johnson und Johnson machen."

Mehr