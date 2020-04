Bund und Länder wollen am 6. Mai ein größeres Lockerungs-Paket in der Corona-Krise beschließen. Dabei werde es auch darum gehen, Schulen und Kitas nach und nach wieder zu öffnen, kündigten Kanzlerin Angela Merkel und mehrere Ministerpräsidenten am Donnerstagabend an. Dabei machte Merkel nochmals klar, dass es vor Ende August keine Großveranstaltungen geben werde. Über "europäische Reisebewegungen" im Sommer zu sprechen, stehe ebenfalls nicht auf der Tagesordnung. "Ich glaube, es ist mit Interessen der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, dass es für ganz Deutschland eine Strategie gibt und eine Zielsetzung bei dieser Pandemie. Ich möchte deshalb dieses Ziel noch einmal wiederholen. Da es weder ein Medikament noch einen Impfstoff gegen dieses Virus gibt, geht es immer darum, die Ausbreitung zu verlangsamen und zwar so weit zu verlangsamen, dass unser Gesundheitssystem, unsere Krankenhäuser, die Zahl der schwer erkrankten Corona-Erkrankungen bewältigen kann und jedem Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung geben kann." Gastronomie und Tourismus könnten dagegen frühestens Mitte Mai mit einem Fahrplan für Lockerungen rechnen. In einer Schalte hatten Bund und Länder davor nur kleinere Beschlüsse wie die Öffnung von Spielplätzen und Museen sowie die Erlaubnis für religiöse Veranstaltungen unter strengen Hygieneauflagen getroffen. "Jede Lockerung der bisherigen Einschränkungen führt natürlich dazu, dass Menschen sich wieder mehr in der Öffentlichkeit bewegen, einander mehr begegnen, dass Innenstädte und Verkehrsmittel sich füllen. Und deshalb müssen wir die notwendigen Auswirkungen auf mögliche Neuinfektionen ständig im Blick behalten." Drei Viertel der Deutschen halten einer Umfrage zufolge die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis zum 10. Mai für richtig. 22 Prozent hielten die Entscheidung indes für falsch, berichten RTL/ntv unter Berufung auf eine Blitzumfrage des Forschungsinstituts forsa in ihrem Auftrag. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Angela Merkel reagierten auf die Kritik an den Maßnahmen, die viele Menschen zuletzt äußerten, wie hier auf einer Demonstration in Berlin am vergangenen Samstag: "Ich bitte immer, die Gegenfrage zu stellen: Welche Folgen hätte es gegeben, hätten wir das nicht gemacht? Was wäre in unserem Land los gewesen, hätten wir es verschlafen? Kein Land, fast kein Land der Welt, hat sich anders verhalten und die, die es anders gemacht haben, müssen alle nachjustieren mit erheblichen Schäden." "Als bei Webasto eine Chinesin 16 Leute angesteckt hat, da haben wir jeden einzelnen Fall verfolgen können. Hätten wir das weiter so machen können, wären manche Maßnahmen nicht notwendig gewesen. Irgendwann sind aber sehr viele Ski-Urlauber gekommen, ist Heinsberg der Karneval gekommen. Dann ist das nicht mehr gelungen, diese einzelne Infektion nachzuvollziehen. Und dann hat sich dieses exponentielle Wachstum eingestellt. Jetzt müssen wir zurück, im Grunde zu dem Anfangspunkt, dass wir jeden nachverfolgen können, wo hast du dich angesteckt und wie ist das geschehen." Söder kündigte eine "atmende Strategie" an, bei der man vorsichtige Öffnungsschritte immer wieder überprüfen müsse. Nötig sei "Besonnenheit statt Lobbyismus".