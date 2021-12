Wegen der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus müssen auch Geimpfte von kommender Woche an ihre privaten Kontakte reduzieren. Bund und Länder beschlossen in ihrer Spitzenrunde am Dienstag mit Blick auf Silvester-Feiern, dass ab dem 28. Dezember generell nur noch maximal zehn Personen in einem Innenraum zusammenkommen können.