Nach der Lufthansa will der Bund mit der Deutschen Bahn das zweite große deutsche Verkehrsunternehmen über die Corona-Krise retten. Dazu ist eine Kapitalspritze aus Steuergeld von mindestens 5,5 Milliarden Euro sowie eine massive Erhöhung der Bahn-Schulden geplant. Der bisherige Schuldendeckel von etwa 25 Milliarden Euro soll dafür aufgehoben werden. Investitionen und Neueinstellungen solle es trotz der Krise weiter geben. "Deutschland rollt nur mit einer starken Schiene", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Dienstag in Berlin bei der Präsentation eines Bündnises für die Bahn. "Wir können diese Auswirkungen der Coronakrise nur gemeinsam und solidarisch bewältigen. Wir brauchen ein klares Signal für eine starke Schiene. Für die Digitalisierung im Bereich der Mobilität, vor allem bei der Schiene. Für die Arbeitsplätze. Aber vor allem auch, was aufseiten des Bundes ist, ein klares Signal für Investitionen." Zusammen mit Einsparungen bei Sachkosten und Manager-Gehältern will der bereits vor der Corona-Krise angeschlagene Konzern ein Loch von insgesamt zwischen 11 und 13,5 Milliarden Euro stopfen. Die Beschäftigten würden dazu einen Betrag von rund zwei Milliarden Euro bis 2024 leisten, sagte der Chef der Gewerkschaft EVG, Klaus-Dieter Hommel. Wie dieser Beitrag aussehen soll, ist allerdings noch unklar: "Wir haben mit diesem heutigen Bündnis gesichert, dass es eben nicht zu einem befürchteten Stellenabbau kommt, der Kolleginnen und Kollegen belastet, aber auch der wieder dazu führen würde, dass das Unternehmen über eine mittelfristige und langfristige Sicht nicht zukunftsfähig wäre." Laut Konzernchef Richard Lutz will das Bahn-Management etwa durch den Verzicht auf Boni beim Sparen helfen. Dadurch soll ein dreistelliger Millionen-Betrag aufgebracht werden. Zunächst muss die Bahn aber neues Geld auf den Kreditmärken aufnehmen - auch weil dem Unternehmen schon vor der Corona-Krise mehrere Milliarden Euro fehlten.