Seit Januar ist der Tante-Emma-Bus vom Deutschen Roten Kreuz in der ländlichen Gegend rund um Erkelenz in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Der umgebaute Bäckereiwagen fährt regelmäßig kleinere Ortschaften an und liefert unter anderem Obst, Gemüse und Konserven. "Ja, schöner kann ich es ja gar nicht haben. Ich bin alleinstehend, habe keinen Wagen mehr, muss ganz weit oben zum Einkaufen fahren. Hier ist ja genug, aber weit genug weg für mich. Das ist für mich einmalig. Hoffentlich bleibt der." "Doch, ich bin dankbar dafür. Es ist immer was, was die Kinder nicht gerade da sind und ich habe gerade was nötig. Ich bin 90, was will man da noch viel. Allein kann ich nichts unternehmen, na ja, man macht immer das Beste draus." In Großstädten haben es Menschen, zumindest was Mobilität angeht, oft einfacher. Die Bundesregierung will dennoch bei allen regionalen Unterschieden landesweit gleichwertige Lebensverhältnisse gewährleisten. Wie, darüber haben fast ein Jahr lang Bund, Länder und Spitzenverbände der Kommunen beraten. Bundesinnenminister Horst Seehofer am Mittwoch. "Das Ziel, wie ich sagte, ist den Menschen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Heimat zu leben. Dazu müssen wir die Strukturpolitik und die Förderpolitik in Deutschland neu justieren. Denn solche strukturschwachen Gebiete gibt es nicht nur im Osten, sondern auch an anderen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb war es heute erfreulich im Kabinett, dass wir sehr, sehr übereinstimmend die Schlussfolgerungen der Kommission, insbesondere von uns dreien, so beschlossen haben im Bundeskabinett, insgesamt zwölf Punkte, die markieren, welche Weichenstellungen jetzt eingeschlagen werden sollen." Die Bundesregierung will unter anderem zu einem Abbau der Schuldenlast der Kommunen beitragen. Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II zum Ende dieses Jahres sollen Bundesfördergelder stärker auch in den Westen fließen. Das dürfte den Fahrer des Tante-Emma-Busses, HARALD MERKEL, freuen. "Durch die Gespräche, die wir so miteinander führen, die Kinder sind tagsüber nicht greifbar, klar, sie müssen zur Arbeit und manche wohnen auch nicht gerade bei ihren Eltern in der Nähe, und so kommen die alten Herrschaften also schlecht zum Bus oder auch wieder zurück, und somit kommen sie dann zu uns. Es ist die kleine Marktlücke." Derzeit gibt es nur einen Bus in der Region, das DRK möchte die Flotte weiter ausbauen.