Fast 20 Prozent aller Rentner sind in Deutschland von Armut bedroht. Um das zu ändern hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ein Konzept für eine Grundrente vorgelegt. Trotz vehementer Kritik seitens der Unions gibt sich Heil überzeugt, dass das Gesetz über eine Grundrente Anfang 2021 in Kraft treten kann. Das sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. O-TON HUBERTUS HEIL, BUNDESARBEITSMINISTER (SPD): "Es geht um den Kampf gegen Altersarmut. Es geht um den Respekt vor Lebensleistung von Menschen. Der Gesetzentwurf, den ich jetzt vorgelegt habe, dieser Gesetzentwurf hilft drei Millionen Menschen in Deutschland. Es geht um Menschen, die Lebtag gearbeitet haben, aber die aufgrund von viel zu niedrigen Löhnen nur in der Grundsicherung gelandet sind." Das von der SPD vorgelegte Konzept sieht vor, dass Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen eine Mindestrente bekommen. Vorraussetzung sind mindestens 35 Beitragsjahre durch Arbeit, Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen und außerdem ein durchschnittlicher monatlicher Verdienst von mindestens 775 Euro pro Monat. Die Grundrente soll ohne Bedürftigkeitsprüfung gezahlt werden. Finanziert werden soll sie durch die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen, die einst auf Betreiben der FDP gesenkt wurde. Und durch Einnahmen aus einer EU-Finanztransaktionssteuer. O-TON HUBERTUS HEIL, BUNDESARBEITSMINISTER (SPD): "Es werden keine neuen Schulden gemacht. Es gibt keinen Griff in die Rentenkasse, keine Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträgen. Und das nenne ich eine nachhaltige und solide Finanzierung, die uns da gelungen ist." Die Union lehnt das von der SPD vorgelegte Konzept strikt ab. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, das Konzept sei nicht finanziert und die Rente sei nicht gerecht. Die CDU möchte, dass die Grundrente nur nach einer Bedürftigkeitsprüfung gezahlt wird. Eine Abschaffung der sogenannten Mövenpick-Steuer lehnt die CDU ab.