STORY: Nach der Anordnung von Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Bundeskabinett am Mittwoch die geforderte Laufzeitverlängerung für die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland beschlossen. Danach können die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland in der Energiekrise über den Winter bis zum 15. April 2023 laufen. Eigentlich hätten alle drei zum Jahresende abgeschaltet werden müssen. Bis Ende November soll das Vorhaben die parlamentarischen Hürden nehmen. Wirtschaftsminister Robert Habeck: Scholz hatte ein Machtwort gesprochen, da Habeck sich mit FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner nicht verständigen konnte, der deutlich längere Laufzeiten gefordert hatte.

