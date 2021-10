(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Freitagabend in Wien: “Als Regierungschef und als Obmann der Volkspartei habe ich heute mit dem Team der ÖVP Regierungsmitglieder beraten. Und wir sind übereingekommen, dass wir selbstverständlich als überzeugte Demokraten akzeptieren, wenn es andere Mehrheiten im Parlament gibt. Gleichzeitig möchten wir aber auch festhalten, dass wir als Team der Volkspartei in der Regierung handlungsfähig und vor allem auch handlungswillig sind. Und ich glaube, wir haben das auch in den letzten eineinhalb Jahren, in der Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner, bewiesen. Wenn ich an die Pandemie bei der Bekämpfung denke, wenn ich an die Wirtschafts- und Arbeitsmarkt Maßnahmen denke und auch wenn ich daran denke, dass wir gerade erst zuletzt eine ökosoziale Steuerreform auf den Weg gebracht haben. Aus meiner Sicht ist, und das habe ich in den letzten 10 Jahren meiner Regierungstätigkeit gelernt, aus meiner Sicht ist es in aufgeheizten Zeiten meistens so, dass viel übereinander kommuniziert wird und manchmal zu wenig miteinander gesprochen wird. Ich werde daher, was mich betrifft, im ständigen Dialog mit dem Bundespräsidenten bleiben und alles tun, um Stabilität zu gewährleisten. Und ich werde selbstverständlich auch an den Vizekanzler herantreten, mit ihm das Gespräch suchen und über die weitere Vorgehensweise in der Bundesregierung beraten. Vielen Dank!”

