Lebenslust statt Corona-Frust: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt immer weiter und fällt am Freitag erstmals seit Mitte Oktober unter den Wert von 30. Viele Bundesländer lockern da nach und nach die Corona-Beschränkungen. In Berlin öffnen wieder Fitnessstudios, es nun darf ohne Test geshoppt und auf Restaurantterassen gegessen werden. "Wurde Zeit. Also jedenfalls für Gastronomie auf jeden Fall." "Irgendwann muss man ja mal anfangen, zu lockern. Man kann natürlich warten bis auf 20 oder bis auf 10, aber die Leute halten das doch nicht mehr durch." "Also ich persönlich finde das gut. Wir haben hier auf der Kant-Straße die Galerie. Also wir dürfen jetzt auch wieder Leute empfangen, die halt nicht einen Test vorweisen müssen." In Bayern wird ab Montag der Katastrophenfall aufgehoben. Das und weitere Lockerungen kündigt Ministerpräsident Markus Söder an. "Auf Deutsch kann man sagen, durch die besseren Zahlen, die sich jetzt ergeben, wird einfach mehr Lebensfreude in Bayern sein. Es ist eine Rückkehr zu mehr Normalität und einfach zu unbeschwerter Lebensfreude." Lebensfreude in Stripclubs gibt es für Partygäste zwar noch nicht offiziell. Allerdings, wer für seinen nächsten Restaurantbesuch einen Corona-Test braucht, kann ihn hier in authentischer Tabledance-Atmosphäre ausführen. Da tut wohl manchem die zum Teil noch bestehende Testpflicht vielleicht nicht mehr ganz so weh.

