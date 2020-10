BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN*~ Kapitän Jonas Hector wird dem 1. FC Köln wohl fehlen, wenn es am Samstag im eigenen Stadion gegen Borussia Mönchengladbach geht. Er fällt vermutlich verletzt aus. Beim Spiel in Köln haben beide Teams einiges gut zu machen: Köln hat beide bisherigen Spiele in der noch jungen Saison verloren. Gladbach holte nur einen Punkt. FC-Trainer Marcus Gisdol hat dennoch großen Respekt vor den Gladbachern. Immerhin konnten die sich in der vergangenen Saison für die Champions League qualifizieren. "Und da wollen wir uns dagegen stemmen in dieser Partie. Auch wenn der Gegner vielleicht auch etwas stark erscheint. Aber wir haben solche Gegner auch schon bezwungen. Wir können das." Die Gladbacher können mit dem guten Gefühl nach Köln fahren, dass sie gegen den FC eigentlich häufig gut ausgesehen haben. In der vergangenen Saison konnten sie beide Spiele gegen die Kölner für sich entscheiden. Das es bisher bei den Gladbachern nicht so gut gelaufen ist, will Trainer Marco Rose nicht überbewerten. "Sind wir zufrieden mit der Punktausbeute bis hierhin? Nein! Können wir besser Fußball spielen? Ja! Haben wir verdammt schlecht gespielt? Nein! Wer ist der nächste Gegner? 1. FC Köln!" Der 1. FC Köln braucht nach zwölf sieglosen Bundesliga-Spielen ganz dringend ein Erfolgserlebnis.

