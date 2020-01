Am Freitag geht für die Fußballfans nach der Winterpause endlich die Bundesliga wieder los. Die erste Partie findet am Freitagabend auf Schalke statt. Der Gegner lautet: Borussia Mönchengladbach. Und damit trifft der Tabellenfünfte auf den Tabellenzweiten. Der Borussen-Coach Marco Rose mit seiner Zielvorgabe für die anstehende Begegnung: "Rechnen uns da schon einiges aus. Wir nehmen uns viel vor. Jeder weiß, wenn du jetzt darauf wartet, dass sich ein plakatives Ziel rausknalle, das ist nicht so unser Thema ist. Ich kann's immer wieder nur sagen: Wir wollen erfolgreich sein. Das bedeutet, dass wir Spiele gewinnen." Schalke-Coach David Wagner darf sich zwar über den Heimvorteil freuen. Denn bisher wurde im eigenen Stadion erst ein Spiel verloren, aber überheblich will der Trainer auch nicht sein: "Wir sind, was alle physischen Daten betreffen, genau da, wo wir in der Regel vor der Winterpause aufgehört haben. Und jetzt geht es darum, schnellst möglichst wieder in den Rhythmus zu finden. Und genauso diese Lust auf dieses Spiel zu zeigen, zu zelebrieren, auf den Platz zu bekommen wie vorher. Und da bin ich relativ sicher, nachdem wie ich jetzt die letzten Tage in der Mannschaft wahrgenommen habe. Das ist vorhanden. Also, es könnte auch in einer Stunde jetzt losgehen, von unserer Seite her." Das spannende NRW-Derby Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach wird am Freitagabend um 20:30 angepfiffen.