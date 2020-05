Der Countdown läuft: Die Fußball-Bundesliga kehrt am Samstag zurück, inmitten der Corona-Krise. Sämtliche Spieler, Trainer und Betreuer müssen dazu strenge Hygienevorschriften einhalten. Bund und Länder hatten grünes Licht für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab der zweiten Mai-Hälfte gegeben. Alle Teams mussten sich vorher für eine Woche in Quarantäne begeben. Zu den gewöhnungsbedürftigsten Maßnahmen dürften für Spieler und Fans sicherlich die leeren Ränge in den Stadien gehören. In Mönchengladbach konnten sich Unterstützer immerhin als "Pappkameraden" aufstellen lassen, um "gefühlt" dabei zu sein. 6000 von ihnen waren am Mittwoch schon aufgestellt. Die Mannschaft muss am Samstagabend auswärts bei Eintracht Frankfurt antreten. Bis zum nächsten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen können also noch Fans in diie "Aufstellung" nachrücken. Die Tonkulisse während des Spiel freilich, dürfte davon kaum profitieren. Mit den Geisterspielen will die DFL verhindern, dass eine ganze Reihe von Erst- und Zweitligisten mangels Einnahmen an den Rand der Pleite geraten. Auf diesem Weg kommen sie immerhin an TV-Gelder. Nicht nur auf seine Fans verzichten muss unterdessen der 1. FC Köln bei seinem Heimspiel gegen Mainz 05. Das Hygienekonzept der DFL sieht für die Bundesliga auch ein Maskottchenverbot vor, auch Geißbock "Hennes" darf also nicht wie gewohnt am Spielfeldrand stehen. Laut Medienberichten muss der Verein damit erstmals seit 2008 ein Spiel ohne seinen Glücksbringer bestreiten. Ein Highlight des kommenden Spieltages wird sicherlich das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 sein. Während das Spiel zu normalen Zeiten ausverkauft wäre, findet auch diese Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ansammlungen vor dem Stadion, ob nun von Schlachtenbummlern oder Gegnern der Kontaktmaßnahmen, erteilte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau eine Absage. "Wer das jetzt wie sieht und so weiter und so weiter - das ist mir dann erst mal völlig Wumpe, sondern mir geht es ja darum, dass keine neuen Infektionsherde entstehen und keine Infektionsketten gebildet werden. Und Ansammlungen im Zusammenhang mit dem Spiel, jetzt nicht im Stadion, das ist ausgeschlossen, aber vor dem Stadion sind ein potenzieller Infektionsherd und können neue Infektionsketten entstehen. Deshalb gibt es hier ganz einfach den Auftrag, das zu unterbinden." Was sich am Spieltag in den Stadien tut, kann wegen der besonderen Lage außnahmsweise in einer Free-TV-Konferenzschaltung des Senders Sky verfolgt werden.