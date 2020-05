Finden wie hier in Dortmund demnächst in ganz Deutschland wieder Bundesliga-Spiele statt, auch wenn vor leeren Rängen? Darüber wollen Bund und Länder am Mittwoch in einer Videoschalte beraten und mit großer Wahrscheinlichkeit den Weg für die Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga freimachen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Teilnehmerkreisen. Höchstwahrscheinlich werde ein Start der Bundesliga zum 15. Mai möglich werden. "Es ist keine gute Idee für mich. Ich muss ehrlich sagen: Alle Leute in der Bundesrepublik, die leiden unter Corona und für die Bundesliga-Spieler macht man hier eine Ausnahme, und alle anderen Firmen müssen sich auch über Wasser halten und dann müssen es auch die Bundesligaclubs machen." "Das Leben muss ja auch irgendwie weitergehen, und Fußball gehört nunmal dazu. Ich fände es toll, wenn die Schulen mal weiter gehen würden, als Mama. Aber ich denke, ein bisschen, ein Schritt zur Normalität zurück, dass man zumindest mal Fußball im Fernsehen wieder sehen kann, finde ich schon gut, und man muss es einfach ausprobieren, ob das klappt." "So wie es in Köln gewesen ist, mit drei Mann oder zwei? Ja, das geht ruckzuck. Wissen Sie selber, wie schnell das verbreitet wird? Und dann würde ich schon vorschlagen: Hier, jeder einzelne Spieler untersuchen. Und wenn die der Meinung sind, es kann losgehen, dann würde ich mich sehr darüber freuen." Regelmäßige flächendeckende Tests gehören zum Konzept der Deutschen Fußball Liga. Seit dem vergangenen Donnerstag wurden mehrere Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt. Das sei das Ergebnis von mehr als 1700 Tests unter Spielern, Trainern und Betreuern der Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga, teilte die DFL am Montag mit. Das entspricht einer Infektionsquote von knapp 0,6 Prozent. Die Betroffenen würden nun isoliert und ihre direkten Kontaktpersonen ermittelt. Wie viele der Betroffenen Corona-Symptome zeigten, teilte die DFL nicht mit.