Bis zum 2. April werden in der Bundesliga und der 2. Bundesliga keine Spiele stattfinden. Das hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen. Wie es danach weitergeht ist unklar. Das soll in der Woche ab dem 30. März entschieden werden. Die Lage sei schwierig, sagt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. "Momentan kann niemand, auch nicht im Profifußball, guten Gewissens behaupten, wann wieder Spiele im Profifußball, egal ob in nationalen oder internationalen Ligen stattfinden werden." Sollte der Spielabbruch länger dauern, fehlen den Vereinen Zuschauereinnahmen und Fernseh- und Sponsorengelder. Dies könne für viele Vereine existenzbedrohend werden, sagte Seifert. Mögliche Staatshilfen für die 36 Profiklubs seien aber noch nicht zur Sprache gekommen. Vieles hänge jetzt auch von der UEFA ab, die sich am Dienstag trifft, um über das weitere Vorgehen zu beraten. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Sommer eine perfekte Europameisterschaft in 12 Ländern spielen, die ist vermutlich keine Zahl mehr vor dem Komma. Und es ist jedem klar, dass das vermutlich nicht so sein wird." Wegen der finanziellen Einbußen werde die DFL alles daran setzten, "die Saison regulär zu Ende kommen zu lassen", sagte Seifert. Hier seien auch Geisperspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Lösung.