Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Jerusalem mit seinem Amtskollegen, dem scheidenden israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin zusammengekommen. Steinmeier war bereits am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch eingetroffen. Während seiner Begegnung mit Rivlin kam der Bundespräsident auf den andauernden palästinensisch-israelischen Konflikt zu sprechen. "Eine gute Zukunft wird es am Ende nicht geben ohne eine politische Lösung. Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung habe ich noch nicht so recht gehört in der Gegenwart. Und deswegen gehe ich auch weiter davon aus, dass das eine Perspektive sein muss, wenn gleich ich mit Blick auf die aktuelle Lage sagen muss, ich sehe auch, dass es im Augenblick eben darum geht, ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen der neuen israelischen Führung und der palästinensischen Seite aufzubauen." Zudem müsse verhindert werden, dass sich der Iran nuklear bewaffne. Steinmeier begab sich in die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Zu Beginn seiner Israelreise hatte er ein energisches Vorgehen gegen den Antisemitismus in Deutschland gefordert und gesagt, die Erinnerung an den Holocaust dürfe niemals "ein leeres Ritual" werden. Rivlin wird demnächst aus dem Amt scheiden. Steinmeier ist das letzte Staatsoberhaupt, das er empfängt. Der Bundespräsident wird am Donnerstag auch Rivlins gewählten Nachfolger Herzog treffen.

