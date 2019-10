Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag die Synagoge in Halle besucht und vor der Außenmauer ein Blumenbukett abgelegt. Im Anschluss äußerte er sich extrem niedergeschlagen vor den Kameras der zahlreichen Journalisten: "Dieser Tag. Ist ein Tag der Scham und der Schande. [...] Und wer jetzt noch einen Funken Verständnis zeigt für Rechtsextremismus und Rassenhass, wer die Bereitschaft anderer fördert, durch das Schüren von Hass, wer politische Gewalt - politisch motivierte Gewalt - gegen Andersdenkende, Andersgläubige, oder auch Repräsentanten demokratischer Institutionen - wenn ich an den Fall Walter Lübke denke -, wer das rechtfertigt, der macht sich mitschuldig." Nach dem mutmaßlich rechtsextrem und antisemitisch motivierten Anschlag auf eine Synagoge und einen Döner-Imbiss in Halle sind viele Details jedoch noch offen. Zwei Menschen wurden vom mutmaßlichen Täter erschossen, der seine Tat mit einer Helm-Kamera live ins Internet übertrug. In dem Video schimpft der Attentäter auf Juden und leugnet den Holocaust. Auf der Flucht wird er am Mittwochnachmittag von der Polizei gefasst. Bei ihm soll es sich um einen 27-jährigen Deutschen aus Sachsen-Anhalt handeln. Die Bundesanwaltschaft bestätigt, dass der festgenommene Tatverdächtige der deutsche Staatsangehörige Stephan B. sei. Beim Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof wurde ein Haftbefehl beantragt.