STORY: Mit einer Gedenkfeier im Schloss Bellevue in Berlin haben Vertreter aus Politik und Gesellschaft am Freitag dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine gedacht. Im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Ukraine auch weiterhin die volle Unterstützung Deutschlands zu. "Deutschland ist heute auch militärisch der größte Unterstützer der Ukraine auf dem europäischen Kontinent. Und bei allen Kontroversen und manchmal schrillen Debatten bin ich sicher: Wir werden das auch weiterhin sein. Deshalb sage ich, Herr Botschafter, auch mit Blick auf das, was noch vor uns liegt: Auf Deutschland ist Verlass." Anschließend gedachten die Anwesenden mit einer Schweigeminute der Opfer des Krieges. Der ukrainische Präsident Selenskyj war per Videoverbindung zugeschaltet. Er bedankte sich für die Hilfe aus Deutschland und bat darum, die Unterstützung für sein Land aufrechtzuerhalten. Dann könne man Russland besiegen und zeigen, dass die freie Welt entschlossen sie, die Freiheit zu verteidigen, sagte Selenskyj.

Mehr