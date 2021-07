HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Steffen Seibert, Regierungssprecher: "Mit einer Umstufung von Virusvarianten- in Hochinzidenzgebiet - das ist ja das, was geschehen ist - ist kein Reiseaufruf verbunden. Wir appellieren weiterhin an alle Menschen, sich sehr gut zu überlegen, wo sie Urlaub machen und wie sie sich selber schützen. Und es gibt weiterhin strenge Regeln für Rückkehrer aus Hochinzidenzgebieten. Je mehr Delta dominant wird, und es ist jetzt bereits die dominante Variante, und was wir von Delta wissen, ist eben die höhere Ansteckbarkeit, dass auch bei uns die Zahlen steigen können. Aber wie weit sie steigen, wie hoch es wieder geht, das kann man jetzt nicht sagen. Der R-Wert ist gestiegen, er liegt jetzt wieder über, so um die 1,1. Wir waren auch schon bei 0,6 und 0,7. Also, daran kann man schon ablesen, was Delta ausmacht. Aber es liegt natürlich nicht im geringen Maße auch an uns selbst Man muss auf jeden Fall auf der Hut sein, weil immer neue Varianten, immer neue Mutationen des Virus sich ergeben können. Und wenn wir Glück haben, sind das Varianten, mit denen die bisherigen auf dem Markt befindlichen und eingesetzten Impfstoffe gut zurechtkommen. Das ist das Glück, das wir im Moment haben. Wenn wir Pech haben, kommt eines Tages eine Mutation, auf die zum Beispiel die Impfstoffe so nicht mehr ansprechen. Deswegen ist es richtig zu versuchen, Corona möglichst, die Inzidenzen möglichst runter zu dämmen."

