HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Steffen Seibert, Regierungssprecher: "Wir haben jetzt erst einmal den Stand der Beschlüsse vom Dienstag. Beschlüsse, die Bund und Länder einstimmig und geschlossen haben, die sehr einschneidend sind. Maßnahmen, die über die Verlängerung der Dezember-Maßnahmen ja in einigen Punkten in einschneidender Weise hinausgehen, was Kontaktbeschränkungen betrifft, was auch Bewegungsmöglichkeiten in Orten mit extrem hoher Inzidenz, also über 200, betrifft. Das ist das Bündel an Maßnahmen, auf das wir uns geeinigt haben Bund und Länder. Und das jetzt dieses Ziel verfolgt, die Zahlen möglichst deutlich herunter zu bringen in Richtung 50. Und wir wissen, wir müssen auch noch unter die Inzidenz von 50. Aber das ist jetzt erst einmal das Ziel. Gleichzeitig haben sich Bund und Länder bereits jetzt verabredet, am 25. Januar sich wiederzutreffen, zu schauen, wo wir dann in der pandemischen Lage stehen und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Und da wird wie immer nichts auszuschließen sein. (...) Man sieht durchaus in anderen Ländern, die sehr einschneidende und sehr harte Lockdown-Maßnahmen ergriffen haben, dass es dort gelungen ist, die Inzidenzien dann auch wieder deutlich herunter zu bringen. Genauso wichtig wie die Maßnahmen, die einschränkenden Maßnahmen, die man ergreift, ist aber natürlich auch sozusagen, wie man die dann wieder danach folgenden Öffnungen managt. Und das, was natürlich unbedingt vermieden werden muss, ist so ein Jojo-Effekt, dass man nach einer Phase sehr harter Einschnitte glaubt, man hat eigentlich eine handhabbare, kontrollierbare Inzidenz erreicht. Und weil man dann sehr schnell sehr vieles wieder öffnet und möglich macht, geht es dann auch sehr schnell wieder rauf. Das ist natürlich etwas, was mitzudenken ist und was wir auch, wenn wir über das Ende des Monats hinausdenken, was die Bundesregierung auch mit bedenkt."

