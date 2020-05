BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT, SONDERN NUR ZWEI O-TÖNE. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Was mir allerdings sehr wichtig ist, ist, noch einmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir jetzt in eine neue Phase der Pandemie kommen und dass es jetzt notwendig sein wird, dass wir bei all den Lockerungen auch wirklich Sicherheit haben, dass die Menschen sich an die Gebote halten, also Abstand, Mundschutz tragen, mit Nasenschutz, aufeinander Rücksicht nehmen. Das ist ganz wichtig!" O-TON BUNDESFORSCHUNGSMINISTERIN ANJA KARLICZEK (CDU) ("Und überall auf der Welt wird derzeit an Impfstoffen geforscht und auch Deutschland engagiert sich mittlerweile vielfältig in der Corona-Forschung, national, aber auch international. Und heute hat die Bundesregierung ein bislang einmaliges Sonderprogramm für die Entwicklung und für die Herstellung von Impfstoffen beschlossen. Das Programm hat ein Volumen von bis zu 750 Millionen Euro, und ich denke schon allein an der Summe können Sie sehen, dass wir momentan in der Bundesregierung alles dafür tun, damit den Menschen in Deutschland, aber auch in der Welt, so schnell wie möglich einen Impfstoff zur Verfügung steht.")