HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Andreas Deffner, Sprecher Bundesgesundheitsministerium: "Herr Minister hat sich ja dazu geäußert. Wir hatten auch im Vorfeld, vor den Weihnachtstagen, darauf hingewiesen, dass über den Jahreswechsel, über Weihnachten und Silvester,/Neujahr die Datenlage nicht so aktuell sein kann, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Er ist aber mit dem RKI und den entsprechenden Experten im Gespräch, sodass wir die Zahlen zu Beginn des Jahres wieder sehr aktuell haben werden. Die Zahlen werden sich zu Beginn des Jahres wieder normalisieren, es wird zu Nachmeldungen kommen. Einzelne Gesundheitsämter, so wie ich es vernommen habe, werden einige Tage brauchen, um das nachzumelden. Wann das genau wieder auf dem aktuellsten Stand sein wird, kann ich im Moment nicht sagen. Und letztlich ist es dann nicht so ganz entscheidend, ob man die tagesaktuell richtige, hundertprozent richtige Infektionszahl hat. Wichtiger ist vielmehr, dass wir alle notwendigen Schutzmaßnahmen ordentlich einhalten und bei der Impfkampagne möglichst schnell vorankommen."

