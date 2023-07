Der am Dienstagabend ausgebrochene Brand auf der vor der niederländischen Küste liegenden "Fremantle Highway" konnte bislang noch nicht gelöscht werden. "Das Feuer an Bord geht immer noch weiter", gab die niederländische Küstenwache am Donnerstagmorgen bekannt. Spezialisten einer Bergungsfirma seien auf einem Schiff nahe des Unglücksfrachters, um sich ein Bild zu machen. Die Küstenwache kündigte zudem an, die Lage per Flugzeug zu überwachen.