Rund 480.000 deutsche Haushalte dürfen aktuell Wohngeld beziehen. Ein Zwei-Personen-Haushalt mit geringfügigem Einkommen bekommt derzeit 145 Euro im Monat. Dies soll sich ab dem kommenden Jahr ändern. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch einen Antrag von Bundesinnenminister Horst Seehofer, die Beträge ab dem ersten Januar zu erhöhen. Ein Zwei-Personen-Haushalt würde dann zum Beispiel 190 Euro bekommen. Der Betrag soll zudem alle zwei Jahre an die Miet- und Preisentwicklungen angepasst werden. Seehofer sprach im Anschluss von einer historischen Reform: "Ich bin sehr, sehr froh, das ist eine gute Nachricht für viele Menschen mit geringem Einkommen aber mit Belastung in Deutschland. Und darauf kommt es mir auch an, bei der ganzen Diskussion über die schwierige Lage, dass wir auch eine wirklich überzeugende soziale Antwort geben können." Der Gesetzentwurf muss nun noch im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Der Sozialverband VdK befürwortete die Entscheidung des Kabinetts, warnte hingegen davor, weitere Maßnahmen gegen die Wohnungsnot zu unterlassen. Der Entwurf sieht aktuell vor, dass rund 660.000 Haushalte mit einer Unterstützung rechnen können. Zudem sollen die aktuell 6 Mietstufen um eine weitere „Mietstufe VII" ergänzt werden. Entsprechend können Betroffene in Ballungsräumen mit extrem hohen Mieten, wie beispielsweise Hamburg, München oder Berlin besser gefördert werden.