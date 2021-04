Die Bundesregierung hebt trotz anhaltender Corona-Pandemie ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft an. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 3,5 Prozent zulegen, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag zu seinen Frühjahrsprojektionen mitteilte. Im Januar waren lediglich 3,0 Prozent veranschlagt worden. Für 2022 wird mit einem Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: "Dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir die Trendwende endgültig schaffen. Wir werden den Wirtschaftseinbruch nicht nur stoppen, sondern wir werden ihn umkehren. Wir haben spätestens 2022 wieder die alte Stärke erreicht. Und heute bei der Frühjahrsprognose heben wir im Vergleich zum Jahreswirtschaftsbericht unsere Prognose sowohl für 2021 wie auch für 2022 deutlich an." Getragen werden soll die Erholung in diesem Jahr vor allem von den Exporten. Diese sollen um 9,2 Prozent wachsen angesichts der raschen Belebung wichtiger Absatzmärkte wie den USA und China. Dadurch rechnet das Ministerium mit höheren Investitionen. Der Bauboom dürfte sich nach Einschätzung der Bundesregierung ebenfalls fortsetzen. Durch die graduelle Lockerung der Corona-Beschränkungen sollen auch Binnenwirtschaft und private Konsumausgaben allmählich in Schwung kommen. Dennoch werde die wirtschaftliche Erholung in einigen Bereichen länger dauern, so Altmaier: "Ich bin der Auffassung, dass wir die Überbrückungshilfe III, die im Augenblick läuft, bis Ende Juni, auch bis zum Ende des Jahres verlängern sollen. Denn es wird bei vorangehenden Öffnungen gleichwohl so sein, dass viele Unternehmen erst im Laufe der nächsten acht bis zehn Monate ihre volle Umsatzstärke wieder erreicht haben werden." Die Regierung bleibt mit ihren Wachstumsprognosen leicht hinter denen der führenden Institute zurück. Diese sagen in ihrer am 15. April veröffentlichten Gemeinschaftsdiagnose - die Altmaier als Grundlage für die eigene Vorhersage dient - ein Wachstum von 3,7 Prozent in diesem und von 3,9 Prozent im kommenden Jahr voraus.

Mehr