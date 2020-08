Keine Masken, keine Abstände. Die Demonstration gegen die Corona-Auflagen in Berlin hatte für heftige Diskussionen geführt. Bis zu 17.000 Menschen hatten laut Polizei die Abschaffung der Corona-Beschränkungen gefordert und dabei die in der Pandemie vorgeschriebenen Corona-Auflagen missachtet. Solche Demonstrationen seien eine Gesundheitsgefahr für alle und in dieser Form nicht akzeptabel, hieß es dazu am Montag von der Bundesregierung. Und die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte: "Als Teilnehmende sollte man sich doch vielleicht fragen, was es bedeutet, wenn man Seite an Seite mit Personen demonstriert, die rechtem Gedankengut anhängen und Verschwörungstheorien anhängen. Darüber hinaus ist es natürlich eine Sache, sich selbst zu gefährden. Aber es ist nicht hinnehmbar, dass Demonstrierende sich ihrer Verantwortung gegenüber anderen, möglicherweise Schwächeren in der Gesellschaft, nicht bewusst sind oder diese bewusst ignorieren und deren Gesundheit und Leben riskieren." Kritik gab es auch von der Bundesvorsitzenden der Linken Katja Kipping: "Auf diesen Demonstrationen wurde das Ende von Corona ausgerufen. Aber das Agieren und das konkrete Verhalten der Teilnehmenden wird wohl eher dazu führen, dass die zweite Welle viel härter wird, mit höheren Infektionszahlen." Nach den Protesten war parteiübergreifend der Ruf nach einem harten Durchgreifen laut geworden. Der CDU-Innenexperte Armin Schuster stellte Demonstrationen dieser Art generell infrage. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und auch der Deutsche Städtetag forderten Geldstrafen bei Verstößen der Demonstranten. Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla verteidigte dagegen die Demonstranten. Er könne kein Fehlverhalten erkennen, sagte er der ARD.

