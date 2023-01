STORY: Deutschland liefert der Ukraine "Marder"-Panzer und ein Patriot-Raketenabwehrsystem. Das vereinbarten Kanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden am Donnerstagabend in einem Telefonat. Beide Regierungen wollen sich zudem um die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den jeweiligen Waffensystemen kümmern. Das teilten Scholz und Biden in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die USA werden der Regierung in Kiew zudem leichte Bradley-Schützenpanzer und wie angedacht Patriot-Systeme liefern. Aus Kreisen der Bundesregierung verlautete, dass die Ukraine wahrscheinlich mehrere Dutzend Marder erhalten solle. Die deutsch-amerikanische Vereinbarung ist das Ergebnis von Abstimmungen, die seit dem 10. Dezember zwischen beiden Regierungen laufen. Am Mittwoch hatte Frankreich bekanntgegeben, Spähpanzer vom Typ AMX-10 RC an die Ukraine liefern zu wollen. Laut gemeinsamer Presseerklärung bekunden Biden und Scholz ihre gemeinsame Entschlossenheit, der Ukraine so lange wie nötig, die erforderliche finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung zu gewähren. Weiter hieß es, Biden und Scholz hätten ihre Anerkennung für die militärische Unterstützung der Ukraine durch andere Verbündetet und Partner zum Ausdruck gebracht. Politiker der Ampel-Koalition fordern seit längerem, dass Deutschland der Ukraine sowohl Marder als auch schwere Kampfpanzer des Typs Leopard 2 liefern soll. Scholz hatte stets betont, dass Deutschland bei diesen Systemen nur nach enger Abstimmung mit den westlichen Partnern aktiv werden würde.

