Das Auswärige Amt hat am Dienstag vor nicht notwendigen Reisen in bestimmte Regionen Nordspaniens abgeraten. Betroffen sind neben Katalonien mit der Metropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava auch die im Landesinneren liegenden Regionen Aragon und Navarra. Das Auswärtige Amt verwies zur Begründung auf die erneut hohen Infektionszahlen und örtliche Absperrungen. Die erst im Juni aufgehobene Reisewarnung, die Urlaubern eine kostenlose Stornierung ihrer Reise erlauben würde, wurde aber nicht wieder inkraft gesetzt. Auch wurden die betroffenen Regionen bislang nicht als Risikogebiete ausgewiesen. Stimmen am Frankfurter Flughafen: "Also Schwierigkeiten, glaube ich, gibt es keine. Außer wenn natürlich während ich dort bin es einen Lockdown geben sollte. Dann kann man die Zeit auch im Hotel verbringen. Beziehungsweise, ich reise geschäftlich. Dann ist es auch kein Problem, dann reise ich nur zwischen Hotel und Geschäft dann hin und her." "Ich gehe davon aus, dass uns das noch ziemlich lange begleiten wird. Also, so lange wie Impfstoffe etc., da nichts kommt, denke ich wird das noch weiterhin so bleiben. Und dann werden wir mit diesen Einschränkungen weiterhin rechnen müssen." Mit mehr als 270.000 nachgewiesenen Infektionen und über 28.000 Toten gehört Spanien zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern in Europa. Nachdem die Lage zunächst unter Kontrolle schien, steigen die Zahlen seit einigen Wochen wieder stark. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus werden wieder verschärft. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Spanien. Die Entscheidung Deutschlands ist für die Branche ein weiterer Rückschlag, nachdem am Wochenende bereits Großbritannien überraschend eine zweiwöchige Quarantäne für alle Reisenden aus Spanien angeordnet hatte.

