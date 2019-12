Die Bundesregierung will verstärkt Fachkräfte außerhalb der EU anlocken. Zusammen mit der Wirtschaft unterzeichnete sie am Montag eine Absichtserklärung, damit Deutschland attraktiver für Fachkräfte aus aller Welt wird. Schätzungen zufolge fehlen hierzulande 300.000 bis 400.000 Fachkräfte. Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in Berlin: "Auf jeden Fall ist das wirklich Wichtige, dass wir in den Drittländern als ein weltoffenes, als ein interessiertes Land rüberkommen. Denn es ist nicht so, dass nur wir auf der Welt Fachkräfte suchen, sondern dass es einen großen Wettbewerb in diesem Bereich gibt. Das heißt, wir müssen auch attraktive Arbeitsbedingungen bieten und auch ein attraktives gesellschaftliches Umfeld. Deshalb haben auch die Fragen der Integration, die Fragen der Arbeitsbedingungen, eine Rolle gespielt." Und Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD versucht Bedenken zu zerstreuen, dass in Deutschland bald nur noch Fachkräfte aus dem Ausland tätig sein könnten: "Und jetzt muss keiner die Sorge haben, dass uns die Bude eingerannt wird, sondern wir werden uns bemühen müssen, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen. Auch ich betone, dass es nicht um eine Einwanderung in Sozialsysteme, sondern in den Arbeitsmarkt geht. Wir müssen hier klar unterscheiden, das was wir an Fachkräfteeinwanderung organisieren werden an diesem Punkt." Pilotprojekte solle es nun unter anderem in Brasilien, Indien und Vietnam geben. Im März tritt das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in Kraft, mit dem Fachkräfte außerhalb der EU einen besseren Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bekommen sollen.