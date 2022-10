STORY: Die Bundesregierung hat den Plan zum Ausbau des Ladestellennetzes für Elektrofahrzeuge auf den Weg gebracht. Das Kabinett verabschiedete den von Bundesverkehrsminister Volker Wissing im Juli vorgestellten zweiten "Masterplan Ladeinfrastruktur". Dazu der Minister am Mittwoch in Berlin: "Der Masterplan Ladeinfrastruktur 2, den das Kabinett soeben beschlossen hat, ist der Fahrplan für die Phase des breiten Markthochlaufs der Elektromobilität in Deutschland. Die Welt schaut auf uns. Alle gehen davon aus, dass Deutschland Leitmarkt für die Elektromobilität werden wird. Wir sind nicht irgendein Automobilstandort, sondern ein führender in der Welt. Und deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass das, was wir vorbereiten, gut gelingt." Der FDP-Politiker erklärte darüber hinaus, dass der Plan die Grundlage für eine flächendeckende, bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Stromversorgung von Pkw und Lkw schaffen würde. Knapp 70 Maßnahmen zur Koordination der Planung und Umsetzung des Ausbaus zählen zum Masterplan. Dazu gehören auch weitere staatliche Förderprogramme sowie den Abbau bürokratischer Hemmnisse und die Beteiligung der Energie- und Automobilwirtschaft. Rund 80 Akteure, unter anderem Länder und Kommunen sowie Verbände und Unternehmen, hätten sich an dem Konzept beteiligt.

