"Ich möchte mich nie wieder in die Politik einmischen, in irgendwelche schmutzigen Spielchen. Ich weiß nicht, ich hoffe nur, dass ich es irgendwann wieder gut machen kann und ein normales, ruhiges Leben führen, eine Familie gründen und Kinder haben, aufhören, vor etwas wegzulaufen." Ist dieses Geständnis-Interview von Roman Protassewitsch glaubwürdig? Nein, sagt die Bundesregierung am Freitag und verurteilt es scharf. Das Gespräch sei "wohl unter falschen Vorwänden zustande gekommen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Offensichtlich habe das Regime Protassewitsch zuvor "psychisch und möglicherweise auch physisch bearbeitet", sagte Seibert. In einem 90-minütigen Film bekennt sich der belarussische Regimekritiker unter Tränen dazu, unerlaubt Massenproteste gegen Alexander Lukaschenko organisiert zu haben. Seine eigene Kritik an dem Staatschef widerruft er: "Als ich mich mehr mit Politik beschäftigt habe, habe ich angefangen zu verstehen, dass man auf Lukaschenko oft versucht hat, Druck auszuüben und dass er oft gehandelt hat, wie ein Mann - Entschuldigung für den Ausdruck - mit Eiern aus Stahl." Bereits am Mittwoch waren diese Bilder und eine Vernehmung Protassewitschs im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt worden. Die belarussische Opposition hat das Video nicht sofort kommentiert. Der eigentlich im Exil lebende Blogger saß in einem Ryanair-Flugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen, als die Maschine am 23. Mai von der belarussischen Flugsicherung nach Minsk umgeleitet wurde. Nach der Landung wurden Protassewitsch und seine Freundin festgenommen. Die EU bereitet inzwischen weitere Sanktionen gegen Lukaschenkos Regierung vor.

