Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON REGIERUNGSSPRECHER STEFFEN SEIBERT ("Was die Bunderegierung ein, das kann ich Ihnen sagen, ist das Bewusstsein, dass wir alle zusammen im Kampf gegen das Virus etwas erreicht haben, Menschen in Deutschland, Bürger und Staat, dass wir aber jetzt jetden Übermut, jede Nachlässigkeit vermeiden müssen, um dieses Erreichte nicht zu gefährden... Das Letztere, dass man nämlich gemeinsam weiter handelt, was, glaube ich, auch die Erwartung der Bürger an Bund und Länder ist, das ist die Absicht, mit der die Bundeskanzlerin in die heutige Besprechung geht. Das heißt ja nicht, dass es nicht aufgrund regional ganz unterschiedlicher Betroffenheit auch in Nuancen unterschiedliche Lösungen oder Regelungen geben kann, aber dass man Grundgerüst des Regelwerks einig ist, das ist so und das soll auch so bleiben ab heute... Ich denke, dass gerade diese Zeiten der globalen Pandemie Zeiten sind, in denen unsere grundsätzlichen Überzeugungen vom Nutzen des Multilateralismus aufrecht erhalten werden und auch sicherlich vertreten werden in allen möglichen Formaten und Gremien. Was die Weltgesundheitsorganisation betrifft, so tut sie eine unglaublich wichtige Arbeit in diesen Zeiten und deswegen ist die Bundesregierung überzeugt, dass es wichtig ist Sie, die Weltgesundheitsorganisation, in dieser arbeit auch zu unterstützen und ausreichend zu finanzieren.")