HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Hubertus Heil (SPD), Bundesarbeitsminister: "In vielen Bereichen, in technischen Berufen, in vielen Bereichen der sozialen Dienstleistungen, auch in den Pflegeberufen beispielsweise, im Bereich des Handwerks haben wir heute schon ganz kräftig Fachkräftemangel. Deshalb, meine Damen und Herren, das ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit, des Wohlstands und der Arbeitsplatzsicherung in diesem Land, dass wir die Dinge sortieren. Und ich kann nur sagen, wir haben heute gute Gesetze vorgelegt. Das deutsche Handwerk gibt uns auch noch eines mit auf den Weg: Sie erwarten, dass wir das zügig beraten und verabschieden. Es ist höchste Zeit, aber wir kriegen jetzt endlich nach über 30 Jahren Debatte in diesem Land ein modernes Einwanderungsgesetz. Das hilft unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. Und ich bitte Sie im parlamentarischen Verfahren um ihre Unterstützung." Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister "Wir schaffen also klare Regeln. Wir werden dadurch jederzeit die Kontrolle darüber behalten, wer zu uns ins Land kommt und wer hier erwerbstätig werden kann. Es sind eben die Menschen, die wir brauchen und die uns für unsere Volkswirtschaft nützen. Genau das ist eine moderne, kluge Einwanderungspolitik. Für mich zentral ist, dass wir an der klaren und nachvollziehbaren strikten Trennung von Asyl und Erwerbsmigration festhalten. Das ist auch ein wesentlicher Teil dieses Gesetzes. Es geht hier um die Erwerbsmigration und es geht nicht um eine Spielart des Asylverfahrens."