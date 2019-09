Passend zum neuen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), mit dem die sogenannte Nachunternehmerhaftung auf die Kurier-, Express- und Paketbranche ausgeweitet wird, besuchte der Minister am Mittwoch in Berlin ein Paketzentrum. Denn die Bundesregierung will mit dem Gesetz zur Nachunternehmerhaftung Paketzusteller besser schützen und die großen Paketdienste stärker für die Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen in die Pflicht nehmen: "Wir haben in der Branche feststellen müssen, dass es leider Gottes ganz viele Menschen gibt, die da ausgebeutet werden. Ich sage heute auch sehr deutlich, es hat ja mit Digitalisierung zu tun, mit Online-Handel in vielen Bereichen. Die Branche boomt. Das ist auch in Ordnung, das ist für viele bequem. Aber man darf Digitalisierung nicht mit Ausbeutung verwechseln. Und ich bin froh, dass es in der Koalition jetzt gemeinsam gelungen ist, eine Lösung zu finden in diesem Bereich. Es geht um Recht und Gesetz und ich gehe davon aus, dass wir das im Bundestag auch beschließen." Die großen Paketdienste sollen dafür haften, dass von ihnen beauftragte Subunternehmer bei der Paketzustellung Sozialbeiträge korrekt abführen. Eine ähnliche Regelung gibt es bereits für die Bau- und die Fleischbranche. Die Koalition will damit Missbrauch in der boomenden Paketbranche eindämmen. Allein in diesem Jahr wird mit etwa 3,7 Milliarden Paketen in Deutschland gerechnet.