Die Motorsäge war nicht zu überhören, am Mittwoch vor dem sogenannten Waldgipfel der Bundesregierung in Berlin. Waldarbeiter und Gewerkschaftsvertreter der IG Bau machten mobil, um auf den aus ihrer Sicht schlechten Zustand des deutschen Waldes aufmerksam zu machen. Für eine Besserung der Lage sei auch mehr Personal nötig, sagte IG-Bau-Vize Harald Schorn: "Der Wald muss umgebaut werden. Wir brauchen wesentlich mehr Laub und keine Monokulturen etc. pp. Aber die vor uns liegenden Aufgaben brauchen Personal, das wir im Moment nicht haben. Die letzten 20 Jahre ist nur abgebaut worden ausschließlich, und das heißt, wenn jetzt Flächen wie 180.000 Hektar, was das Landwirtschaftsministerium sagt, die allein zur Aufforstung stehen, oder, wie wir ja hier an dem Beispiel mit den Käferfichten zeigen konnten, um eine Weiterverbreitung zu vermeiden. Das Holz, was aus dem Wald raus muss, allein das bringt uns zu der Forderung zu sagen, wir brauchen pro 1.000 Hektar eine Person mehr. Das sind bei elf Millionen Hektar 11.000 Leute." Angesichts von drastischen Schäden durch Trockenheit und Schädlinge sollen die deutschen Wälder Nothilfen bekommen, sagte Agrarministerin Julia Klöckner: "Was wir aus dem Klimafonds bekommen, Sie alle wissen, dass er maßlos überzeichnet ist mit Wünschen, was daraus abgerufen werden soll. Aber wir können bekommen 547 Millionen Euro Bundesgeld, frisches Geld. In den kommenden vier Jahren." Dazu kommen Zahlungen aus den Ländern. Die Hilfen seien auch deshalb notwendig, weil die Wälder "enormes Klimaschutzpotenzial" böten, sagte Klöckner. Die Waldbesitzer hatten zuvor rund 2,3 Milliarden Euro als Soforthilfen gefordert.