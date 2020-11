In dem für die Präsidentschaftswahl wichtigen Bundesstaat Pennsylvania wurde auch in der Nacht zum Freitag weiter gezählt. Zuletzt schrumpfte dort der Vorsprung von Amtsinhaber Donald Trump in der laufenden Zählung. Ein Bundesrichter lehnte unterdessen den Antrag von Trumps Wahlkampfteam auf Stopp der Auszählung in Pennsylvania ab. Der Klage werde nicht stattgegeben, erklärt Richter Paul Diamond in einer Mitteilung. Trump wollte erzwingen, dass die Auszählung nur dann fortgesetzt werden kann, wenn Beobachter der Republikaner beiwohnen. Allerdings haben die Republikaner nach einem Gerichtsbeschluss bereits Zugang zu dem Wahlzentrum in Philadelphia. Trumps Team vertritt aber die Ansicht, dass die Arbeit der Beobachter behindert werde. Auf die Frage, ob es Vorwürfe von Wahlbetrug gegeben habe, denen man nachgegangen sei, sagte die zuständige Ministerin Kathy Boockvar, ihr seien keine bekannt. "No, no I'm not aware of any." Der US-Post teilte mit, noch am Donnerstag rund 1700 Wahlzettel in Pennsylvania erhalten zu haben. Sie würden den Wahlleitern zugeteilt. Die Frist für eingehende Wahlzettel, die in dem umkämpften Staat noch berücksichtigt werden, läuft am Freitagabend ab.

Mehr