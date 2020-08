Der Bundesstaat New York hat eine Klage gegen die Waffenlobby NRA eingereicht mit dem Ziel, die politisch einflussreiche Gruppe aufzulösen. Generalstaatsanwältin Letitia James warf der Führung der National Rifle Association am Donnerstag vor, Millionensummen abgezweigt zu haben. Die NRA habe als "Brutstätte für Gier, Missbrauch und schamlosen Gesetzesbruch" gedient. "Die National Rifle Association - oder die NRA - ist die größte und einflussreichste Pro-Waffen-Organisation der Nation. Seit ihrer Gründung im Jahre 1871 ist die NRA eine eingetragene, gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation im Bundesstaat New York. Die Generalstaatsanwaltschaft verfügt über ein breites Spektrum an Regulierungsbefugnissen gegenüber wohltätigen Körperschaften und ihren Treuhändern, einschließlich der NRA. Der Einfluss der NRA war so mächtig, dass die Organisation jahrzehntelang unkontrolliert blieb, während Spitzenmanager Millionen in ihre eigenen Taschen steckten". Die NRA nannte die Vorwürfe gegenstandslos und sprach von einem Angriff auf die verfassungsmäßigen Rechte von Waffenbesitzern. Die NRA steht traditionell den Republikanern von Präsident Donald Trump nahe. Trump empfahl der NRA einfach umzuziehen: "Ich denke die NRA sollte nach Texas umziehen und dort ein wunderschönes Leben haben. Das habe ich ihnen schon vor langer Zeit gesagt. Texas wäre ein guter Platz. Oder ein anderer Platz ihrer Wahl." Die NRA setzt sich als Lobbygruppe für die in der US-Verfassung verankerten Rechte von Waffenbesitzern ein und veranstaltet zudem Sicherheitskurse zum Umgang mit Schusswaffen. Kritiker werfen ihr vor, durch ihre Arbeit für die zahlreichen Schusswaffenopfer in den USA mitverantwortlich zu sein.

