STORY: Im Deutschen Bundestag ist am Freitag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee im Jahr 1945 zum 78. Mal. Auch der Internationale Holocaust-Gedenktag wird an diesem Datum begangen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas forderte in ihrer Rede: "Niemand darf wegschauen. Vor genau einem Jahr habe ich hier gesagt: Antisemitismus ist mitten unter uns. Und ich bleibe bei meiner Aussage. Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit finden sich keineswegs nur am äußersten Rand." Bas rief in ihrer Rede dazu auf, die in der NS-Zeit wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgten und ermordeten Menschen nicht zu vergessen. Auf eine Anerkennung als Opfer der Nationalsozialisten hätten sexuelle Minderheiten lange warten müssen. "Auch wenn der Paragraph 175 nur für Männer galt, waren lesbische Frauen vor Verfolgung keinesfalls sicher, ebensowenig wie die Menschen, die nicht das Geschlecht leben konnten oder wollten, das die Gesellschaft von ihnen verlangte." In Anwesenheit von Überlebenden des Holocaust gedachten die Gäste der sechs Millionen getöteten Juden in Europa. Die Überlebende der Shoa, Rozette Kats, berichtete eindrücklich von ihrem Leben: "Am Vorabend meines 6. Geburtstag nahm mich mein Pflegevater auf den Schoß und erklärte mir: Rita, Dein richtiger Name ist Rozette. Wir sind nicht Deine wirklichen Eltern. Deine Eltern wurden in Auschwitz ermordet." Auch in Deutschland ist der 27. Januar seit dem Jahr 1996 Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

Mehr