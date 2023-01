STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Gottfried Curio (AFD), Innenpolitischer Sprecher: "Hieß es in den letzten Jahren oft: 'Bitte nicht böllern', damit traumatisierte Flüchtlinge sich nicht fürchten, so haben diese sich mittlerweile offenbar gut erholt. Dafür haben wir jetzt traumatisierte Feuerwehrleute. Großstädte glichen in der Silvesternacht einem Schlachtfeld. Brennende Barrikaden, in Hinterhalte gelockte Einsatzkräfte, hunderte Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute, Silvesterraketen als Waffe gegen Menschen vor allem in Berlin, mit zahlreichen Festgenommenen aus dem migrantischen Milieu. Wenn sich das nicht wiederholen soll, meine Damen und Herren, dann muss jetzt etwas passieren." Lisa Paus (Grüne), Bundesfamilienministerin: "Herr Curio, dass Sie und die AfD rassistisch sind, das wussten wir zwar schon vorher, aber es ist immer wieder von neuem widerwärtig, das hier auch im Deutschen Bundestag erleben zu müssen." Reem Alabali-Radovan (SPD), Staatsministerin für Migration: "Sie schüren Generalverdacht und werfen in Talkshows mit pauschalen Beleidigungen um sich. Und das ist wieder ein Schlag ins Gesicht von 22 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unserem Land. Sie begreifen bis heute nicht, dass Integration auch eine soziale Frage ist. Es geht nicht nur um geografische Herkunft oder Einwanderungsgeschichten, nein, es geht um Chancen, um Teilhabe und Perspektiven. Und um den Respekt vor unserer Werteordnung und den Vertreter/-innen unseres Staates." Marco Buschmann (FDP), Bundesjustizminister: "Es kann doch nicht ernsthaft der Zweifel bestehen, dass eine Forderung, wie die Vornamen von Tätern zu veröffentlichen, nichts, aber auch gar nichts zu einer seriösen Aufarbeitung beiträgt, sondern schlichtweg nur ausbeuten will, was es an Ressentiments gibt. Der Herr Brandner fragt, warum nicht? Das kann ich ihnen ganz einfach an einem ganz persönlichen Beispiel erklären. Wissen Sie, wie mein Vorname lautet? Marco mit C geschrieben? Macht mich das jetzt zum Kind italienischer Einwanderer? Ja, könnte man meinen. Ist aber Quatsch, ist aber Quatsch. Macht mich das jetzt, würde ich. Also, ich habe nicht vor, Straftaten zu begehen, aber würde ich dereinst, würde ich dereinst erwischt werden, macht mich das jetzt zum Mitglied eines sizilianischen Mafia-Clans? Das ist doch offensichtlich Unsinn, was Sie da erzählen."

